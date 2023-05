Spectacle : Impro-Photo – Spectacle de théâtre d’impro’ Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel – scriptorial d’Avranches Avranches Catégories d’Évènement: Avranches

Manche Spectacle : Impro-Photo – Spectacle de théâtre d’impro’ Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel – scriptorial d’Avranches, 13 mai 2023, Avranches. samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023 . Gratuit Les Pres’killers, troupe d’improvisation théâtrale granvillaise, font escale au Scriptorial. À partir de photographies présentes dans l’exposition temporaire _Photographes d’Avranches_ et choisies par le public, ils n’auront qu’une mission : créer la surprise !

Votez : ils improvisent !

