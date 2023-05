Visite guidée Musée des ivoires, 13 mai 2023, Yvetot.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Visite guidée proposée par la guide conférencière Madame Leblic.

Musée des ivoires 8 place Maréchal Joffre, 76190 Yvetot 76190 Yvetot Seine-Maritime Normandie

Le musée expose plus de 200 pièces en ivoire. Les visiteurs y trouveront des représentations de personnages historiques tels que Henri II, Napoléon 1er… mais aussi des objets de la vie quotidienne. De plus une série de personnages chinois et japonais sont présentés. Une seconde salle propose des faïences et sculptures en terre cuite. Un audioguide est à disposition pour effectuer la visite.

The museum exposes(explains) more than 200 rooms(parts,plays) from ivory. The visitors will find representations of historic characters such as Henry II, Napoleon 1st there but also objects of the everyday life. Of more a series of Chinese and Japanese characters are presented. A second room proposes earthenwares and sculptures in baked clay. A tape guide is at arrangement(disposal) to make visit.

