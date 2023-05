Nuits Musée des explorations du monde (ex- castre) Cannes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Cannes Nuits Musée des explorations du monde (ex- castre), 13 mai 2023, Cannes. samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023 sur inscription . Gratuit | Sur inscription emilie.garcia@ville-cannes.fr À 22h, dans le cadre de la programmation du Théâtre de la Licorne, scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse, le spectacle Nuits par la Compagnie du Rhapsode sera proposé dans la chapelle Sainte-Anne à tout public à partir de 14 ans. La journée s’achève. La nuit s’installe peu à peu. Une femme s’apprête. Elle nous parle. Se livre, hallucine, s’exalte, chancelle. Son flot de paroles nocturnes nous envahit. La nuit dans laquelle s’enfonce la narratrice est plurielle. Elle renvoie d’abord à ce moment où l’obscurité chasse la lumière et redessine les paysages. Paysages extérieurs et intérieurs, extimes et intimes… Elle revêt aussi un caractère empathique. Lors de son échappée nocturne, la narratrice invoque les invisibles aux vies minuscules, les oubliés de la « croissance ». Elle les interpelle, compatit, communie avec eux. Elle va également se confronter à sa propre solitude, l’affronter. Car cette nuit ne souffre aucun fard, aucune dissimulation. Elle éblouit au contraire par son étincelante lucidité. Elle entraînera cette femme dans ses propres gouffres, mais la soulèvera aussi grâce aux mots et aux fabuleux territoires qu’ils révèlent.

Milène Tournier, par sa langue originale et puissante, nous entraîne dans une intense traversée de l’être. Texte : Milène Tournier. Jeu : Agathe Bosch. Scénographie : Sigrid Gassler. Mise en scène : Frédéric Grosche.

