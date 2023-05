Visite d’une collection d’Ex-Voto Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille, 13 mai 2023, Limoux.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entée libre Handicap moteur. Gratuit

Visites Guidées du Musée des Ex-Voto

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, la Basilique Notre Dame de Marceille vous accueille : découvrez l’histoire, la richesse et la diversité de notre patrimoine. En ce lieu sont rassemblés les Ex-Voto offerts au fil des siècles avec des œuvres couvrant la période XIV à nos jours. Il s’agit de plaques, de médailles, de bijoux, de statuettes, d’objets d’orfèvrerie, d’instruments liturgiques et de tableaux d’un intérêt historique premier pour l’église.

Musée des Ex-Voto Basilique Notre Dame de Marceille 2 Allée Notre Dame de Marceille 11300 Limoux 11300 Limoux Aude Occitanie Grand parc et parking privé

http://www.assoc-notre-dame-marceille.fr/

La Basilique Notre Dame de Marceille est une église de style gotique méridional. Lieux de culte au passé prestigieux elle est implantée sur les hauteurs de la ville de Limoux dans le département de l’Aude .

