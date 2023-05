Nuit au Musée des écoles, à la bougie Musée des écoles de Lille, 13 mai 2023, Lille.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée sur réservation téléphonique indispensable (car places limitées) Handicap moteur. Gratuit 06 64 44 53 02

**Nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens …** Ce musée est une vraie machine à remonter le temps : venez vous asseoir sur des bancs d’école, retrouvez cette atmosphère de cire et d’encre. Vos souvenirs vont ressurgir … Le Maître d’école vous racontera tout…

**A la bougie, vous ferez une dictée du Certif à la plume et à l’encre violette**, sans trop vous tacher les doigts.

**Une projection d’un film fixe et d’un diaporama en diapositives** vous transporteront un demi-siècle en arrière …

Vous pourrez feuilleter **une exposition d’albums animaliers** de Benjamin Rabier (1922-1939).

Musée des écoles de Lille 2, rue Frédéric Mottez, 59000 LILLE Lille-Centre 59033 Lille Nord Hauts-de-France Métro : Mairie de Lille ou Grand Palais – Parking à proximité.

https://www.facebook.com/Musée-des-Écoles-de-Lille-1725603311036664

Un film ancien 16mm sera projeté ainsi qu’un diaporama en diapositives

Saturday 13 May, 20:30

Nostalgia, nostalgia, when you hold us … This museum is a real time machine: come sit on school benches, find this atmosphere of wax and ink. Your memories will come back … Then, with the light of a candle, you will make a dictation of the Certif with pen and violet ink, without staining your fingers too much. An old 16mm film will be screened as well as a slide show

Crédit : © Guy Pioda