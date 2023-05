Exposition » Manman Dilo et son peigne magique » Musée des cultures guyanaises, 13 mai 2023, Cayenne.

samedi 13 mai 2023 – 18:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Restitution des travaux réalisés par les élèves des collèges Eugène Nonnon (Cayenne) et Lise Ophion (Matoury) dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ».

Musée des cultures guyanaises 54 rue Madame Payé 97300 Cayenne Guyane

A quelques mètres du siège du Musée des cultures guyanaises, dans la même rue, une autre maison traditionnelle créole vous ouvre ses portes. Dédiée aux espaces et mode de vie d’antan en milieu urbain, cette annexe du musée, a été acquise en 2000. Réhabilitée en 2006, c’est un lieu de mémoire et d’Histoire.

Les pièces réaménagées à l’identique, le mobilier et les objets de collection, la cuisine et la chambre à bain extérieures, le puits,… tout contribue à plonger le visiteur dans l’ambiance qui pouvait régner à Cayenne entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle.

Saturday 13 May, 18:00 Exhibition « Manman Dilo and his magic comb » European Night of Museums 2023

A few meters from the headquarters of the Museum of Guyanese Cultures, in the same street, another traditional Creole house opens its doors. Dedicated to the spaces and lifestyle of yesteryear in an urban environment, this annex of the museum, was acquired in 2000. Rehabilitated in 2006, it is a place of memory and history.

The rooms remodeled identically, the furniture and collectibles, the kitchen and the outdoor bathroom, the well,… all contribute to immerse the visitor in the atmosphere that could reign in Cayenne between the end of the 19th and the first half of the 20th century.

Crédit : ©musée des cultures guyanaises