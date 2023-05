Visite libre de l’exposition » Décors en + » Musée des cultures guyanaises, 13 mai 2023, Cayenne.

samedi 13 mai 2023 – 18:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

** » Décors en + « **

——————-

### Cette exposition présente une sélection de pièces de collections et d’éléments d’architecture guyanaises qui ont en commun d’allier fonction utilitaire et décor.

Un parti pris pour montrer – juste pour le plaisir des yeux – la beauté inscrite en toutes lettres dans le quotidien des groupes culturels traditionnels de Guyane : Amérindiens, Bushinengé et Créoles. L’utilitaire n’est prétexte qu’à cela. On ne s’y arrête que le temps de désigner la pièce : bol, tamis, peigne, porte, balcon. L’essentiel est dans le décor, même si celui-ci n’est qu’ « en plus » de la fonction d’usage.

Car le « plus » n’est pas ici superflu : il signe l’origine et fait que le banc sculpté bushinengé ne ressemble pas au banc zoomorphe amérindien. Il est aussi porteur de symboles, comme ces décors de vanneries wayana inspirés des animaux de la forêt ou ces motifs gravés ou peints par les Aluku, qui livrent des messages au destinataire de l’objet. Il est enfin marqueur d’habileté et de goût.

Les pièces créoles sont les moins nombreuses. La culture du décor des objets du quotidien est moins ancrée aujourd’hui dans les savoir-faire traditionnels du groupe. La créativité, quand elle s’exprime matériellement, est plus du domaine de l’art pur et individualisé ; moins de celui de la transmission familiale et couramment partagée.

Musée des cultures guyanaises Cayenne, 78 rue Madame Payé 97300 Cayenne Guyane Entrée libre

http://amazonian-museum-network.org/

Le Musée des cultures guyanaises est un Etablissement Public Administratif depuis mai 1997. Il fait suite au Bureau du Patrimoine Ethnologique, structure de préfiguration créée en 1989 par le Conseil Régional de la Guyane. Cet établissement a pour but d’accomplir les missions de sauvegarde, de connaissance et de valorisation du patrimoine qui lui sont confiées par la collectivité de rattachement.

Un musée consacré au patrimoine guyanais.

Edifié en 1870 par une famille d’orpailleurs, la demeure dans laquelle le musée est installé est un bel exemple d’architecture traditionnelle créole.

Le plan général affecte la forme d’un U et présente un corps de batiment sur rue avec balcon et menuiseries caractéristiques des maisons traditionnelles en milieu urbain.

Côté jardin, les espaces intérieurs sont reliés par des coursives donnant sur le jardin planté d’espèces végétales, médicinales et ornementales.

Le musée dispose d’un centre de documentation proposant un fonds documentaire spécialisé sur les cultures et sociétés présentes en Guyane et, par extension, sur le plateau des Guyanes et le monde caribéen.

Il s’adresse à tous les publics et permet de consulter des publications, ouvrages, revues spécialisées et thèses universitaires. Il dispose aussi d’un fonds d’archives et d’un fonds iconographique constitué de gravures, d’estampes et de cartes postales.

Crédit : ©musée des cultures guyanaises