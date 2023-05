Visite libre des collections Musée des Comtes de Provence, 13 mai 2023, Brignoles.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:45 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre à partir de 20h00 . Gratuit

Le Musée des Comtes de Provence sera ouvert au public gratuitement à partir de 20h00. N’hésitez pas a venir découvrir nos collections dans une atmosphère nocturne.

Musée des Comtes de Provence 18 Place des Comtes de Provence, 83170 Brignoles 83170 Brignoles Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Musée des Comtes de Provence est situé dans le centre ancien de Brignoles, dans l’ancien Palais des Comtes de Provence, Monument Historique.

Vous pourrez y découvrir différentes collections sur les thématiques suivantes : archéologie, art sacré, beaux-arts, arts et traditions populaires, ainsi qu’histoire naturelle.

The Museum of the Counts of Provence is located in the old center of Brignoles, in the old Palace of the Counts of Provence, Historical Monument. You can discover different collections on the following themes: archaeology, sacred art, fine arts, popular arts and traditions, as well as natural history.

