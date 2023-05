« Musées pour tous » Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Strasbourg.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

gratuit et sans réservation Handicap intellectuel | Handicap auditif. Gratuit

« Musées pour tous »: jeux et conversations libres avec des étudiants de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée.

Musée des Beaux-Arts 2 place du Château, Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est 67000 Strasbourg Bas-Rhin Grand Est

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=Musee-des-Beaux-Arts

Situé au 1er étage du Palais Rohan, il présente un panorama de l’histoire de la peinture en Europe du Moyen Age à 1870. Primitifs italiens et flamands (Giotto, Memling), Renaissance et Maniérisme (Botticelli, Raphaël, Véronèse…), Baroque, Classicisme et Naturalisme aux XVIIe et XVIIIe siècles (ensemble unique de natures mortes européennes, Rubens, Van Dyck…). Romantisme et Réalisme (Corot, Courbet, Chassériau…).

Saturday 13 May, 20:00 « Museums for all » European Night of Museums 2023

Located on the 1st floor by the Palace Rohan, it presents a panorama of the history(story) of the painting(paint) in Europe of Middle Ages in 1870. Italian and Flemish primitives (Giotto, Memling), Renaissance and Mannerism (Botticelli, Raphael, Véronèse), the Baroque, Classicism and Naturalism in the XVIIth and XVIIIth centuries (together unique(only) of European still lives, Rubens, Van Dyck). Romanticism and Realism (Coburp, Courbet, Chassériau).

Crédit : © Musées de Strasbourg