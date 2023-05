« La classe, l’œuvre ! » : présentation du travail des élèves dans la réinterprétation des tableaux de Mathieu Cochereau Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle, 13 mai 2023, Châteaudun.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

La classe de 1ère spé du Lycée Emile Zola de Châteaudun (28200) encadrée par leur enseignante Madame Raspail, travaille sur une extrapolation des tableaux de Mathieu Cochereau en imaginant la même scène mais avec un éclairage différent qui permet de la découvrir avec un angle plus large.

Les élèves réaliseront leur travail à la peinture à l’huile et viendront lors de la nuit des musées présenter leur création aux visiteurs en expliquant leur démarche créative.

Mathieu Cochereau (1793-1817) est un artiste peintre qui s’est très jeune spécialisé dans le jeu de la lumière. Il a représenté des intérieurs en jouant sur une source lumineuse (fenêtre au centre du tableau ou lampe au plafond). L’artiste a ensuite mis en évidence les parties éclairées ou non des personnes, des objets ou des éléments d’architecture représentés.

Le musée présente 5 tableaux de cet artiste (3 appartenant aux collections du musée et 2 à la médiathèque de Châteaudun).

Créé en 1897 suite à la réunion en un même lieu des collections archéologiques de la Société Dunoise, des tableaux déposés par l’Etat et de la gigantesque collection d’oiseaux du Marquis de Tarragon, le musée propose des collections qui font voyager les visiteurs à travers les continents et les siècles.

