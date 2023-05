Visite guidée : rencontres poétiques Musée des beaux-arts et de la Dentelle Alençon Catégories d’Évènement: Alençon

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00
Nuit européenne des musées 2023
Dans la limite des places disponibles. Handicap moteur. Gratuit
Rencontres poétiques

Dans le cadre de l’exposition « Les jardins suspendus de Zenga. Soie et dentelles », venez à la rencontre de la plasticienne Zenga pour des déambulations à travers ses jardins de midi et de minuit et des confidences sur ses créations ponctuées de lectures extraites de «La poésie du voyage» d’André Velter. Musée des beaux-arts et de la Dentelle Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon 61000 Alençon Orne Normandie http://museedentelle.cu-alencon.fr Saturday 13 May, 20:00 Crédit : © JB SANS NOM Détails Catégories d’Évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Musée des beaux-arts et de la Dentelle Adresse Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon Ville Alençon Departement Orne

