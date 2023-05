VISITE LIBRE DES COLLECTIONS Musée des beaux-arts et d’archéologie de Vienne, 13 mai 2023, Vienne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS DU MUSEES

Musée des beaux-arts et d’archéologie de Vienne Place de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France 38200 Vienne Isère Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.musees-vienne.fr

Ouvert en 1895, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie conserve pour une large part son ambiance de la fin du XIXe siècle. Il présente des collections archéologiques de la Préhistoire à l’époque moderne, des objets d’art, des sculptures et peintures du XVIe au XIXe siècle.

Saturday 13 May, 20:00

Opened in 1895, the museum of Fine Arts and of Archaeology keeps(preserves) to a large extent its atmosphere of the end of the XIXth century. He(It) presents archaeological collections of the Prehistory in modern time(period), works of art, sculptures and paintings(paints) the from XVIth century till XIXth century.

Crédit : ©AndyParant