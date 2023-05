Les p’tits cailloux – Atelier mosaïque romaine en continu Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, 13 mai 2023, Besançon.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre dans la limite des places disponibles Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Les p’tits cailloux

### Atelier mosaïque romaine en continu pour petit⸱e⸱s et grand⸱e⸱s par Violette Caria, et Elodie Bouillier, médiatrices culturelles.

A la manière des romains, devenez un⸱e mosaïste le temps d’une soirée et composez une mosaïque que vous rapporterez chez vous.

### En continu de 19h30 à 22h00 / à partir de 3 ans / Atelier pédagogique

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon 1 place de la Révolution, 25000 Besançon République 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

http://www.mbaa.besancon.fr

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie situé au cœur de Besançon, dans la boucle du Doubs, le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie constitue la plus ancienne collection publique de France présentée dès 1694 à l’initiative de l’abbé Boisot. Installé dans une ancienne halle à grains en 1843 et réaménagé à la fin des années 1960 par Louis Miquel, un élève de Le Corbusier, il fait partie des 20 plus importants musées en région. Grâce à la variété et à la qualité de ses collections, son parcours propose un large panorama de l’art en Occident du Moyen-Âge à 1950, en passant par l’archéologie régionale et l’égyptologie.

Crédit : © Prune Varey