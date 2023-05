Projection du court métrage A moitié vide Musée des Beaux-arts et d’archéologie, 13 mai 2023, Châlons-en-Champagne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Horaire à préciser . Gratuit

Cinq élèves du lycée Pierre Bayen ont choisi de poser leurs caméras au musée Garinet afin de réaliser leur projet d’études. Leur court-métrage, A moitié vide, sera diffusé au musée vous permettant de découvrir leur travail !

Musée des Beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne 51000 Châlons-en-Champagne Marne Grand Est

Un des plus anciens de France, le musée des Beaux-arts et d’Archéologie conserve des collections encyclopédiques extrêmement riches et diversifiées qui comptent près de 150 000 pièces. Édifiées entre 1879 et 1906 le long de la place Godart, ses salles permanentes présentent au public des collections de peinture (XVème siècle – XXème siècle), d’archéologie médiévale et de sculpture de la Renaissance et un cabinet d’ornithologie conservé en grande partie dans son état d’origine.

© Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-Champagne

