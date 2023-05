Le musée comme une histoire de l’archéologie Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Nuit européenne des musées 2023
samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15, 21:45 ⤏ 22:30
Musée des Beaux arts et d'archéologie, Besançon

——————————————– ### Visite guidée des collections archéologiques par Mathieu Borg, chargé de récolement des collections archéologiques Les collections archéologiques du musée permettent de suivre en pointillé l’histoire de l’archéologie en France mais surtout à Besançon. Comment s’est construite l’archéologie à Besançon et quel a été le rôle du musée pour conserver et présenter cette archéologie au public ? Cette visite nous amènera à connaître le rôle de plusieurs grands donateurs du musée mais aussi des objets emblématiques de sa collection. ### Départs à : 20h30 et 21h45 ### tout public ### Durée : 45 minutes Musée des Beaux arts et d’archéologie 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon République 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté Multiples accès (bus, tram, piéton, vélo) http://www.mbaa.besancon.fr/ Musée des Beaux-arts et d’archéologie Saturday 13 May, 20:30, 21:45 Museum of Fine Arts and Archaeology Crédit : © Jean-Charles Sexe Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée des Beaux arts et d'archéologie Adresse 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon Ville Besançon Departement Doubs

