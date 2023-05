Les émotions – Visite guidée pour explorer les émotions à travers les collections Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

samedi 13 mai 2023 – 20:45 ⤏ 21:30
Nuit européenne des musées 2023
Inscription en ligne du 05/05 au 12/05 et sur place le jour J, dans la limite des places disponibles
Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur.
Gratuit
Les émotions

———— ### Visite guidée pour explorer les émotions à travers les collections par Miléna Buguet, chargée de médiation. Désespoir, courage, tristesse, jalousie ou encore passion amoureuse… Les personnages des tableaux sont tout en émoi ! Visite proposée par Miléna Buguet, chargée des publics en situation de handicap aux musées du Centre. ### Départ à 20h45 ### tout public ### Durée : 45 minutes Musée des Beaux arts et d’archéologie 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon République 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté Multiples accès (bus, tram, piéton, vélo) http://www.mbaa.besancon.fr/ Musée des Beaux-arts et d’archéologie Saturday 13 May, 20:45 Museum of Fine Arts and Archaeology Crédit : © MBAA Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée des Beaux arts et d'archéologie Adresse 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon Ville Besançon Departement Doubs

