Œuvres en vadrouille – Visite guidée autour des prêts d’œuvres d’art entre musées Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Œuvres en vadrouille – Visite guidée autour des prêts d’œuvres d’art entre musées Musée des Beaux arts et d’archéologie, 13 mai 2023, Besançon. samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 22:45, 23:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023 Inscription en ligne du 05/05 au 12/05 et sur place le jour J, dans la limite des places disponibles Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/index/index/idcat/9/v/2 Oeuvres en vadrouille

——————— ### Visite guidée autour des prêts d’œuvres d’art entre musées par Mickaël Zito, chargé de récolement des collections beaux-arts. Le prêt de l’Ivresse de Noé de Giovanni Bellini permet, dans le cadre d’un échange exceptionnel avec le musée Jacquemart André, de présenter à Besançon un chef-d’œuvre de l’histoire de l’Art : Saint Georges terrassant le dragon de Paolo Uccello. – Pourquoi et comment les musées se prêtent-ils des œuvres d’art ? Comment celles-ci voyagent-elles d’un musée à un autre ? – Après la présentation du tableau de Paolo Uccello, découvrez l’art du partage entre musées. ### Départ à 22h et 23h ### tout public ### Durée : 45 minutes Musée des Beaux arts et d’archéologie 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon République 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté Multiples accès (bus, tram, piéton, vélo) http://www.mbaa.besancon.fr/ Musée des Beaux-arts et d’archéologie Saturday 13 May, 22:00, 23:30 Museum of Fine Arts and Archaeology Crédit : © Musée Jacquemart-André Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée des Beaux arts et d'archéologie Adresse 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon Ville Besançon Departement Doubs

Musée des Beaux arts et d'archéologie Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Œuvres en vadrouille – Visite guidée autour des prêts d’œuvres d’art entre musées Musée des Beaux arts et d’archéologie 2023-05-13 was last modified: by Œuvres en vadrouille – Visite guidée autour des prêts d’œuvres d’art entre musées Musée des Beaux arts et d’archéologie Musée des Beaux arts et d'archéologie 13 mai 2023 Besançon nuit des musées Doubs nuit des musées

Besançon Doubs