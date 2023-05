Petite balade sensorielle – Visite guidée et sensorielle Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:45, 22:30 ⤏ 23:15
Nuit européenne des musées 2023
Inscription en ligne du 05/05 au 12/05 et sur place le jour J, dans la limite des places disponibles
Handicap intellectuel | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur.
Gratuit
Petite balade sensorielle

————————- ### Visite guidée et sensorielle par Fanny Michon, médiatrice culturelle. Nouvelle visite guidée immersive et originale proposée par le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. Eveillez vos papilles, tendez l’oreille, fermez les yeux : les œuvres du musée vous livrent tous leurs secrets à travers sons, dégustations, odeurs et manipulations… Un petit voyage sensoriel au cœur des collections. ### Départ à : 20h00 et 22h30 ### tout public ### Durée : 45 minutes Musée des Beaux arts et d’archéologie 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon République 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté Multiples accès (bus, tram, piéton, vélo) http://www.mbaa.besancon.fr/ Musée des Beaux-arts et d’archéologie Saturday 13 May, 20:00, 22:30 Museum of Fine Arts and Archaeology Crédit : © Fannette-Leslunaires Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée des Beaux arts et d'archéologie Adresse 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon Ville Besançon Departement Doubs

