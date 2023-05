Entre coups de marteau et coups de génie – Visite guidée des sculptures du musée : Victor Hugo par Rodin et le dépôt Valenciennes Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

samedi 13 mai 2023 – 19:45 ⤏ 20:30, 21:30 ⤏ 22:15
Nuit européenne des musées 2023

Entre coups de marteau et coups de génie

Visite guidée des sculptures du musée : Victor Hugo par Rodin et le dépôt Valenciennes, par Tiphaine Ameil, attachée de conservation.

Découvrez l'incroyable histoire du Victor Hugo nu debout de Rodin, donation de Léonard Gianadda à la ville de Besançon. Éditée à partir des moules et du modèle en plâtre données par Rodin, cette statue monumentale est unique car la sculpture n'avait jusqu'alors jamais été fondue en bronze que ce soit du vivant de Rodin ou depuis lors par le musée éponyme où étaient conservés les moules.

Découvrez ensuite le dépôt du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes d'un ensemble de sculptures en marbre et en plâtre d'artistes qui ont marqué le XIXe siècle tels que Jean-Baptiste Carpeaux ou Henri Lemaire…

Départ à 19h45 et 21h30 dans le hall du musée
tout public
Durée : 45 minutes

Musée des Beaux arts et d'archéologie
1 Place de la Révolution, 25000 Besançon

