Circuit : contes nordiques Musée des beaux-arts de Rouen, 13 mai 2023, Rouen.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15 Nuit européenne des musées 2023

RDV salle de médiation Normande, durée 45 min, départ à 20h30, halte place du chêne rouge, arrivée au musée Beauvoisine vers 21h15. . Gratuit

La compagnie des 3 Coups l’œuvre vous emmène à travers les rues et à travers des contes scandinaves. Immergés dans le folklore nordique, ces histoires prennent vie dans l’espace urbain et vous feront naviguer à travers les différents mondes d’Yggdrasil et des terres de légendes. Ces bulles oniriques vous conduiront jusqu’au musée Beauvoisine pour continuer l’aventure normande.

Musée des beaux-arts de Rouen Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

http://www.rouen-musees.com

Saturday 13 May, 20:30

