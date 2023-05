De l’ombre à la lumière, gravures inédites de Jean Moulin Musée des Beaux-Arts de Quimper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

De l'ombre à la lumière, gravures inédites de Jean Moulin
Musée des Beaux-Arts de Quimper, 13 mai 2023, Quimper.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59
Nuit européenne des musées 2023
Accès libre, au 1er étage, salle 20
Handicap moteur. Gratuit

À l'occasion de la commémoration des 80 ans de la disparition de Jean Moulin en juillet 1943, le musée révèle au public un ensemble de plaques de cuivre gravées de sa main, dont certaines sont inédites (c'est-à-dire non tirées sur papier). 3 épreuves de chacune de ces matrices ont été tirées par l'artiste-graveur et peintre quimpérois Yves Doaré.

Musée des Beaux-Arts de Quimper
40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France

