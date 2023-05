Slow visites Musée des Beaux-Arts de Quimper, 13 mai 2023, Quimper.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 21:15, 22:15 ⤏ 23:15 Nuit européenne des musées 2023

A 20h15 à partir de 6 ans

A 22h15 à partir de 15 ans

1h

Sur réservation / 15 places

Pour toute annulation, merci d’appeler au 02 98 95 45 20. Handicap moteur. Gratuit https://www.mbaq.fr/agenda-286/la-19e-nuit-europeenne-des-musees-1053.html?L=0%29%27A%27%27A%27Aysdup%22%27qoc&cHash=471fe2edfa81f97f171c19a6972c88e4

Gaëlle Piton, sophrologue et instructrice en méditation de pleine présence, et un guide, vous proposent une visite méditative en salle 20e à l’encontre de la consommation des œuvres d’art. C’est avant tout une expérience dans la lenteur qui vise à rendre l’art accessible à tous. Le visiteur est invité à réapprendre à voir, goûter, sentir, toucher, entendre le musée afin d’être au plus près du vécu des œuvres et de la démarche des artistes. Eveillez vos sens, respirez, contemplez les œuvres…

Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Finistère Bretagne Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

http://www.mbaq.fr

Saturday 13 May, 20:15, 22:15

Crédit : © Musée des beaux-arts de Quimper