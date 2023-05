Visites flash des collections Musée des Beaux-Arts de Quimper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper Visites flash des collections Musée des Beaux-Arts de Quimper, 13 mai 2023, Quimper. samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023 De 20h15 à 23h30 en continu

15 min

Sans réservation Handicap moteur. Gratuit Les guides partagent avec vous l’essentiel d’une œuvre, d’un mouvement, d’une salle : Jean Moulin, le japonisme, et les dernières acquisitions de De Charmoy et Le Thimonnier seront à l’affiche. Une ou plusieurs présentations, c’est vous qui choisissez ! Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Finistère Bretagne Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées http://www.mbaq.fr Saturday 13 May, 20:15 Crédit : © Bernard Galéron / Ville & Quimper Bretagne Occidentale Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Quimper Adresse 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France Ville Quimper Departement Finistère

Musée des Beaux-Arts de Quimper Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

Visites flash des collections Musée des Beaux-Arts de Quimper 2023-05-13 was last modified: by Visites flash des collections Musée des Beaux-Arts de Quimper Musée des Beaux-Arts de Quimper 13 mai 2023 Finistère nuit des musées Quimper nuit des musées

Quimper Finistère