Enquête aux musées Musée des Beaux-Arts de Quimper, 13 mai 2023, Quimper.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Durée : environ 1h

À partir de 7 ans

Distribution à l’accueil du musée des beaux-arts de Quimper et du musée départemental breton

Enquête en autonomie Handicap moteur. Gratuit

Le musée des beaux-arts et le musée départemental breton offrent chaque année une enquête mémorable à nos petits Sherlock.

« Mais où est mon patron ? »

Le couturier le plus célèbre des musées – départemental breton et beaux-arts de Quimper – a perdu son patron… de broderie ! Impossible de remettre la main dessus et donc de finaliser sa prochaine création. Sauras-tu suivre le fil de cette enquête et reconstituer le motif à broder pour aider notre artiste couturier ?

Une nouvelle enquête à mener entre le musée des beaux-arts et le musée breton !

Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Finistère Bretagne Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

Crédit : © Bernard Galéron / Ville & Quimper Bretagne Occidentale