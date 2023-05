NUIT DES MUSÉES AU BAL Musée des beaux arts de Limoges, 13 mai 2023, Limoges.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

entrée libre . Gratuit 0555459810, musee.bal@limoges.fr

**AU PROGRAMME AU BAL**

### EXPOSITIONS

**« Les couleurs de l’argent. Trésors de l’orfévrerie dunkerquoise du XVIIIe siècle. »**

**« Jean-Pierre Valette. Géométries organiques »**

### ACTIVITE TOUT PUBLIC

**Les causeries « écoutez-voir le paysage » à 20h30**

Présentation du projet « Ecoutez-voir le paysage : le bruissement d’une œuvre » par les élèves de 5e de la classe CHAAP (Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques) du collège Pierre Desproges de Châlus dans le cadre de l’EAC, avec leur professeur M. Fabrice Chaminade / collection Beaux-Arts

### ACTIVITE FAMILLE

**Parcours sonore** en libre accès – toute la soirée

Retrouvez dans les salles une sélection d’œuvres grâce à des extraits sonores correspondant à ces œuvres / collection Beaux-Arts.

### ACTIVITE JEUNE PUBLIC

**JEU « la recette moléculaire »** – toute la soirée

Feuillet-Jeu dans l’exposition autour des œuvres de l’artiste Jean-Pierre Valette présentées dans le cabinet d’art graphique, pour retrouver les ingrédients d’une recette de cuisine moléculaire et réclamer son badge cadeau à l’accueil du musée en partant.

