Atelier de linogravure Musée des Beaux-Arts de Dole, 13 mai 2023, Dole.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, limité à 10 places sur inscription . Gratuit | Sur inscription 0384792585, accueil-musee@dole.org

Devant le succès rencontré par l’atelier de linogravure proposé par Paulouppo lors de la Nuit des Copistes en janvier, nous vous proposons de retrouver un nouvel atelier lors de cette Nuit des Musées. Vous pourrez à nouveau décourvrir ou approfondir la pratique de cette technique artistique accompagnés par une artiste doloise. Paulouppo vous proposera de réaliser des linogravures inspirées d’oeuvres d’art.

Comme la dernière fois le nombre de place sera limité à 10, alors ne tardez pas à réserver la votre.

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des arènes 39100 dole Azans 39100 Dole Jura Bourgogne-Franche-Comté Gare TGV, Autoroutes A39 et A36, parking situé à l’arrière du musée

https://linktr.ee/mba_dole

Ouvert en 1821, le musée a aujourd’hui plus de 200 ans. Longtemps tourné uniquement vers les Beaux-Arts, il s’élargit en 1899 à l’archéologie puis à partir des années 1980 à l’art contemporain. Le musée dispose de collections très riches et s’impose comme une référence nationale pour certains courants artistiques contemporains comme les Nouveaux Réalistes et la Figuration narrative. Nous proposons des expositions ambitieuses et nombreuses ainsi que des accrochages permanents faisant dialoguer arts ancien et contemporain.

Saturday 13 May, 19:30

Opened in 1821, the museum is now more than 200 years old. For a long time turned only towards Fine Arts, it expanded in 1899 to archaeology and then from the 1980s to contemporary art. The museum has very rich collections and is a national reference for some contemporary artistic currents such as New Realists and Narrative Figuration. We offer ambitious and numerous exhibitions as well as permanent exhibitions that bring together ancient and contemporary arts.

Crédit : ©Musée des Beaux-Arts de Dole