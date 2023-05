Visite de l’exposition temporaire « Anthony Cudahy – Conversation » Musée des Beaux-Arts de Dole, 13 mai 2023, Dole.

samedi 13 mai 2023 – 19:45 ⤏ 20:15 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Venez découvrir au cours d’une visite gratuit de 30 minutes menée par une médiatrice du musée, l’exposition temporaire consacré au jeune artiste New-Yorkais, Anthony Cudahy.

Le musée des beaux-arts de Dole présente la première exposition d’Anthony Cudahy dans un musée. À l’occasion de cette invitation, l’artiste new-yorkais conçoit un dispositif spécifique de mise en dialogue de ses peintures avec les collections du musée. Il réunit une soixantaines de ses oeuvres récentes, dont le répertoire – fleurs, attitudes amoureuses, portraits d’éphèbes – explore les registres du romantique, de la tendresse et de l’intime. En résonance, il leur adjoint des œuvres tirées des collections : paysages idéalisés, corps nus, scènes violentes ou natures mortes, peintures le plus souvent narratives, sans distinction de périodes ou de styles. Par humilité face à la « grande peinture » et aux signatures prestigieuses, par goût pour les petits maîtres oubliés et par compassion pour des œuvres invisibilisées, l’artiste a opéré un choix d’œuvres anonymes ou non attribuées. Lançant ainsi des ponts par-dessus les époques, la conversation qu’il engage en peinture, depuis New York, avec les collections jurassiennes, est de l’ordre du sensible. Ce dialogue réintègre, au passage, des œuvres jamais ou rarement sorties des réserves, dans un nouveau régime de visibilité.

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des arènes 39100 dole Azans 39100 Dole Jura Bourgogne-Franche-Comté Gare TGV, Autoroutes A39 et A36, parking situé à l’arrière du musée

https://linktr.ee/mba_dole

Ouvert en 1821, le musée a aujourd’hui plus de 200 ans. Longtemps tourné uniquement vers les Beaux-Arts, il s’élargit en 1899 à l’archéologie puis à partir des années 1980 à l’art contemporain. Le musée dispose de collections très riches et s’impose comme une référence nationale pour certains courants artistiques contemporains comme les Nouveaux Réalistes et la Figuration narrative. Nous proposons des expositions ambitieuses et nombreuses ainsi que des accrochages permanents faisant dialoguer arts ancien et contemporain.

Saturday 13 May, 19:45

Opened in 1821, the museum is now more than 200 years old. For a long time turned only towards Fine Arts, it expanded in 1899 to archaeology and then from the 1980s to contemporary art. The museum has very rich collections and is a national reference for some contemporary artistic currents such as New Realists and Narrative Figuration. We offer ambitious and numerous exhibitions as well as permanent exhibitions that bring together ancient and contemporary arts.

Crédit : ©Musée des Beaux-Arts de Dole