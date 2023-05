Visite guidée « Le salon Gaulin, un exemple du néoclassicisme à Dijon » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 21:15 ⤏ 21:30, 22:30 ⤏ 22:45 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Le salon Gaulin, un exemple du néoclassicisme à Dijon**

Réalisé vers 1780, ce décor de boiseries provient d’un hôtel particulier démantelé au début du XXe siècle, rue Pasteur à Dijon. Dû à l’ébéniste et sculpteur Jérôme Marlet, cet ensemble témoigne des influences antiques dans les arts décoratifs de la fin du siècle des Lumières.

_Avec Sandrine Champion, conservatrice en chef du patrimoine chargée des collections XVIe – XVIIIe siècles_

_À 21h15 et 22h30 (durée 15 min) – Rendez-vous salle 27 (Salon Gaulin)_

Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://beaux-arts.dijon.fr/

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle.

Crédit : Salon Gaulin © musée des Beaux-Arts de Dijon © Bruce AUFRERE TiltShift