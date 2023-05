La classe, l’œuvre ! – C’est quoi ton blaze ? Musée des Beaux-Arts de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**C’est quoi ton blaze ?**

Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culture _La classe l’œuvre !_, une classe de 5e du collège Roupnel a travaillé sur le thème de la Toison d’Or et du blason. Initié par leur professeur de langue espagnole, les collégiens ont pu faire le lien entre les ducs de Bourgogne et l’Espagne à travers la Toison d’or, symbole encore porté aujourd’hui par le roi d’Espagne. Ils ont ensuite pu créer leur blason en atelier d’arts plastiques et vous présenteront leur travail le temps d’une soirée.

_En continu, avec l’intervention des élèves de 20h à 21h30 – Cuisines ducales_

Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://beaux-arts.dijon.fr/

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle.

Saturday 13 May, 20:00

The museum of the Fine Arts of Dijon is one of the most old(former) of France. His(Her,Its) collections consist at once of heads – of work of the end of the Middle Ages and of collections going of Egyptian art until the XXIth century.

Crédit : © Joë Fernandez