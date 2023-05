Visite guidée « Marc Desgrandchamps : deux nouvelles acquisitions pour le musée des Beaux-Arts » Musée des Beaux-Arts de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 20:45, 21:00 ⤏ 21:15, 21:30 ⤏ 21:45 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Marc Desgrandchamps : deux nouvelles acquisitions pour le musée des Beaux-Arts**

En 2022, le musée des Beaux-Arts de Dijon a fait l’acquisition de deux peintures de Marc Desgrandchamps, présentées pour la première fois au public dans l’exposition Silhouettes. L’artiste y a rapproché des images, des scènes, des personnages et des décors provenant des sources variées, sur le principe du montage cinématographique.

_Avec Agnès Werly, chargée des collections XXe et XXIe siècles_

_À 20h30, 21h et 21h30 (durée 15 min) – Rendez-vous dans l’exposition Marc Desgrandchamps (3e étage)_

21000 Dijon Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle.

Saturday 13 May, 20:30, 21:00, 21:30

The museum of the Fine Arts of Dijon is one of the most old(former) of France. His(Her,Its) collections consist at once of heads – of work of the end of the Middle Ages and of collections going of Egyptian art until the XXIth century.

Crédit : Marc Desgrandchamps, Sans titre, 2020, huile sur toile, 200 x 300 cm, musée des Beaux-Arts, Dijon © François Jay Studio © Adagp, Paris 2023