Visite guidée « Les portraits de la famille Anthony par P. P. Prud’hon » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 20:45, 21:45 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Les portraits de la famille Anthony par P.P Prud’hon**

Prud’hon peint ces deux portraits en remerciement de l’hospitalité que la famille Anthony lui offre lors de son exil en France-Comté à la fin du XVIIIe siècle. Abandonnant la tradition des portraits d’apparat, l’artiste livre deux saisissants portraits de ses amis, empreints de réalisme et de sensibilité préromantique.

_Avec Sandrine Champion, conservatrice en chef du patrimoine chargée des collections XVIe – XVIIIe siècles_

_À 20h30 et 21h45 (durée 15 min) – Rendez-vous salle 24 (salon Condé)_

Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://beaux-arts.dijon.fr/

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle.

The museum of the Fine Arts of Dijon is one of the most old(former) of France. His(Her,Its) collections consist at once of heads – of work of the end of the Middle Ages and of collections going of Egyptian art until the XXIth century.

Crédit : © Philippe Bornier