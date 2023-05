Visite guidée « Le Grand veilleur de Simone Boisecq (1984-1985) » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 20:45, 21:00 ⤏ 21:15 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Le Grand veilleur de Simone Boisecq (1984-1985)**

Le musée a récemment accueilli la généreuse donation de trente-huit sculptures du couple d’artistes Boisecq-Longuet. Venez découvrir l’imposant Grand Veilleur de Simone Boisecq, ce plâtre bâti par un étagement de volumes géométriques qui semble comme son nom l’évoque, veiller sur les oeuvres alentour.

_À 20h30 et 21h (durée 15 min) – Rendez-vous salle 8_

Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://beaux-arts.dijon.fr/

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle.

Saturday 13 May, 20:30, 21:00

The museum of the Fine Arts of Dijon is one of the most old(former) of France. His(Her,Its) collections consist at once of heads – of work of the end of the Middle Ages and of collections going of Egyptian art until the XXIth century.

Crédit : © Musée des Beaux-Arts de Dijon /Philippe Bornier © ADAGP, Paris 2023