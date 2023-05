Visite guidée « La Bacchante de Félix Trutat (1844-1845) » au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:45 ⤏ 21:00, 21:15 ⤏ 21:30, 21:45 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**La Bacchante de Félix Trutat (1844-1845)**

En 1844, l’artiste Félix Trutat peint une Bacchante. Véritable incarnation du plaisir féminin, ce thème n’a cessé d’inspirer les artistes du XIXe siècle. À l’occasion de la Nuit des Musées, nous vous invitons à (re)découvrir cette figure mythique !

_À 20h45, 21h15 et 21h45 ( durée 15 min) – Rendez-vous salle 32_

Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://beaux-arts.dijon.fr/

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l’un des plus anciens de France. Ses collections se composent à la fois de chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-Âge et de collections allant de l’art égyptien jusqu’au XXIème siècle.

Saturday 13 May, 20:45, 21:15, 21:45

The museum of the Fine Arts of Dijon is one of the most old(former) of France. His(Her,Its) collections consist at once of heads – of work of the end of the Middle Ages and of collections going of Egyptian art until the XXIth century.

Crédit : © Iléana Zuttion