A la découverte de l’artothèque Musée des Beaux-Arts de Chambéry, 13 mai 2023, Chambéry.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Et si vous profitiez de la Nuit des musées pour découvrir l’artothèque ? Rendez-vous sur la mezzanine au deuxième étage du musée, à la rencontre du service documentation.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry 73000 Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le Musée des Beaux-Arts présente une riche collection de peintures savoyardes et italiennes s’étendant du XIVe au début du XXe siècle. Les florentins y sont tout particulièrement représentés ainsi que l’école baroque napolitaine et les artistes français et piémontais du XVIIIe siècle ayant œuvré de chaque côté des Alpes. Les chefs-d’œuvre de Grifo di Tancredi et de Jacquelin de Montluçon y côtoient ceux de l’atelier de Georges de la Tour, mais aussi les grandes toiles de Mattia Preti et de Luca Giordano, ainsi qu’une délicieuse scène galante de Jean-Honoré Fragonard. Avec les collections de son Musée des Beaux-Arts, la capitale de la Savoie démontre avec force que les spécificités culturelles de son territoire rencontrent la grande histoire des échanges artistiques en Europe.

