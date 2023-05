Conférence musicale « Les chanteuses de blues noires américaines des années 20 aux années 70 » Musée des Beaux-Arts de Carcassonne Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Conférence musicale « Les chanteuses de blues noires américaines des années 20 aux années 70 » Musée des Beaux-Arts de Carcassonne, 13 mai 2023, Carcassonne.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30

Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre. Gratuit

Conférence musicale par Bagus Blues, sur les chanteuses de blues noires américaines des années 20 aux années 70

Musée des Beaux-Arts de Carcassonne
15 boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne
Aude Occitanie

Saturday 13 May, 21:00
Gambetta square entrance

