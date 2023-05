Spectacle : Lisette Lombé Musée des beaux-arts de Caen, 13 mai 2023, Caen.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Transe Poétique

—————

Musée des beaux-arts de Caen Château de Caen, 14000 Caen 14000 Caen Calvados Normandie 2h depuis la Gare Saint Lazare – tramway St Pierre 2h30 depuis Paris : A13, périphérique ouest de Caen, sortie centre ville 2h depuis Rennes : A84, périphérique nord de Caen, sortie centre ville

http://www.mba.caen.fr

Situé au cœur du château de Guillaume le Conquérant, dans un bâtiment contemporain, le musée des Beaux-Arts de Caen compte parmi les musées les plus importants de France en matière de peinture européenne des XVIe et XVIIe siècles italien, français, flamand et hollandais

Saturday 13 May, 22:00

Located at the heart of the castle of William the Conqueror, in a contemporary building(ship), the museum of the Fine Arts of Caen matters(counts) among the most important museums of France regarding European painting(paint) of the Italian, French, Flemish and Dutch XVIth and XVIIth centuries

Crédit : ©max resdefault