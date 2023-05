Énigmes et composition d’un puzzle géant Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Chartres.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

6 groupes de 6 personnes en simultané. . Gratuit | Sur inscription 02 37 90 45 80

Pièce à Pièce : des énigmes pour composer un puzzle géant

Musée des Beaux-Arts 29 cloître Notre Dame 28000 Chartres 28000 Chartres Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Situé dans l’ancien palais des évêques de Chartres, classé au titre des monuments historiques, le musée des beaux-Arts de la ville possède des collections riches et variées, composées de peintures, sculptures et arts décoratifs (du Moyen-âge au XXe siècle), numismatique, instruments de musique et collections extra-européennes.

Saturday 13 May, 20:00

Located in the former palace of the bishops of Chartres, classified as historical monuments, the fine arts museum of the city has rich and varied collections, composed of paintings, sculptures and decorative arts (from the Middle Ages to the twentieth century), numismatics, musical instruments and non-European collections.

Chartres Museum of Fine Arts

