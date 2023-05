Visite-éclair : Philippe Tanneur, Scène de naufrage Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Brest.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 19:50 Nuit européenne des musées 2023

Inscription obligatoire sur place. Handicap moteur. Gratuit

Assistez à une visites-éclair de 20 minutes sur le thème des crépuscules et des nocturnes, autour de l’oeuvre de Philippe Tanneur, _Scène de naufrage_.

Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole 29200 Brest Finistère Bretagne

https://musee.brest.fr/

Dans un bâtiment de la Reconstruction, le musée des Beaux-arts a ouvert ses portes en 1968, au cœur du centre-ville de Brest. Il s’est doté d’une collection originale de 10 000 objets, principalement tournée vers les beaux-arts (peintures, sculptures et arts graphiques) et volontiers associée à la vocation maritime de la ville. Il dispose également d’une artothèque, unique dans le Finistère, permettant l’expérience inédite de l’« art chez soi ». Tout en proposant au prêt sa collection de 900 œuvres (estampes et photographies), elle permet de compléter l’offre des expositions du musée par un regard sur l’art contemporain.

Crédit : © Philippe Tanneur (1795-1878), Scène de naufrage, 1850, huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Brest