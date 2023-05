Visite guidée insolite : adjugé, vendu ! Musée des beaux-arts, 13 mai 2023, Bernay.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:45 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Découvrez une sélection d’œuvres de manière ludique en vous glissant dans la peau d’un acheteur hypothétique. Choisissez votre œuvre préférée et tentez de l’acheter. Celui qui fera l’offre la plus alléchante aux yeux du commissaire-priseur a gagné !

Avertissement : Il s’agit d’une animation, les collections du musée sont inaliénables et ne peuvent pas être cédées ni vendues.

Musée des beaux-arts Place de la République, 27300 Bernay 27300 Bernay Eure Normandie Place de la République

https://www.bernay27.fr/pole-culture/

Le musée des Beaux-Arts de Bernay abrite des collections où se côtoient les faïences de Rouen, Nevers, Delft et les peintures des écoles italienne, flamande et française des XVIe au XIXe siècle. Une salle est consacrée à l’histoire de la ville, de son abbaye et du musée. Elle préfigure le futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Bernay, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

© Abbaye de Bernay – musée des Beaux-Arts

Saturday 13 May, 21:00

The museum of the Fine Arts of Bernay shelters collections where mix earthenwares of Rouen, Nevers, Delft and the paintings(paints) of the Italian, Flemish and French schools the from XVIth century till XIXth century. A room is devoted to the history(story) of the city, of its abbey and of the museum. It prerepresents the future Centre of Interpretation(Performance) of Architecture and of Heritage of the city of Bernay, labelled City of Art and of History(Story).

© Abbey of Bernay – museum of Fine Arts

Crédit : ©freepik