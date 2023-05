Concert – Les cordes de l’âme Musée des Avelines, 13 mai 2023, Saint-Cloud.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur réservation . Gratuit | Sur inscription 01 46 02 67 18

**Concert « Les cordes de l’âme » par les harpistes Véronique Ghesquière et Marta Power.**

Laissez vous emporter par le son mélodieux des harpes le temps d’un concert dans la Rotonde du musée, et faites place aux émotions.

Au programme : Marcel Tournier, Felix Mendelssohn, Isaac Albéniz…

_En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Cloud._

Musée des Avelines 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud 92210 Saint-Cloud Hauts-de-Seine Île-de-France Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière) Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc

http://www.musee-saintcloud.fr

Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur.

© Musée des Avelines

Musée des Avelines

Crédit : ©Ville de Saint-Cloud- Musée des Avelines / A.Bonnet