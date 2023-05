Visite guidée à la lampe torche Musée des automates de Falaise, 13 mai 2023, Falaise.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:40 Nuit européenne des musées 2023

Départs des visites à 20h, 21h et 22h, durée 40min, 20 pers. max. par visite, à partir de 7 ans. . Gratuit | Sur inscription 02 31 90 02 43

Des créneaux de visites guidées seront mis en place pour visiter le musée et découvrir la collection à la lampe torche.

Prolongez votre visite dans notre salle pédagogique où des jeux de société seront à disposition et en accès libre.

Musée des automates de Falaise Boulevard de la Libération, 14700 Falaise 14700 Falaise Calvados Normandie Ensemble de plus de 100 places de parking gratuites autour du musée et parking gratuit dans toute la ville. Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

https://www.automates-avenue.fr

Une collection de 300 automates Roullet-Decamps (1920-1960) est présentée au travers d’une reconstitution des rues de Paris. Revivez la féerie d’une autre époque inspirés d’artistes comme Jean Effel, Albert Dubout et Raymond Peynet.

Saturday 13 May, 20:00

A collection of 300 Roullet-Decamps automatons (1920-1960) is presented through a reconstruction of the streets of Paris. Relive the magic of another era inspired by artists like Jean Effel, Albert Dubout and Raymond Peynet.

Crédit : © Musée des Automates de Falaise