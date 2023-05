Visite flash – L’avion de Clément Ader Musée des arts et métiers, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 22:15, 23:00 ⤏ 23:15 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Le défi que Clément Ader relève en concevant le premier avion est colossal : construire une machine à vapeur assez légère et puissante pour s’affranchir de la pesanteur. En 1890, une étrange chauve-souris mécanique s’apprête à franchir une étape décisive de la conquête de l’air.

Rendez-vous : début de la collection transports (rez-de-chaussée)

Durée : 15 minutes

Sans réservation

Le Musée des arts et métiers est installé dans les bâtiments de l’ancien prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs. Cet ensemble architectural considérable a été affecté au Conservatoire en 1798. Le musée occupe les corps de bâtiments où étaient logés les moines de l’ancienne communauté religieuse ainsi que l’ancienne église prieurale.Tout au long du XIXe s, les collections ne cessent de s’accroître ; des rails sont même installés à l’intérieur des bâtiments (ils y sont encore) pour acheminer les objets lourds jusqu’aux amphithéâtres. Les bâtiments, restaurés, conservent leur intégrité, et leur aménagement, renforcé de matériaux contemporains, offre un remarquable cadre pour présenter les quelque 2 500 pièces, témoins privilégiés du génie de l’esprit humain.

The Museum of Arts and Crafts is housed in the buildings of the former Royal Priory of Saint-Martin-des-Champs. This considerable architectural complex was assigned to the Conservatory in 1798. The museum occupies the bodies of buildings where were housed the monks of the former religious community as well as the former priory church.Throughout the nineteenth century, the collections continue to increase; rails are even installed inside the buildings (they are still there) to transport heavy objects to the amphitheatres. The buildings, restored, retain their integrity, and their layout, reinforced with contemporary materials, offers a remarkable setting to present the some 2,500 pieces, privileged witnesses of the genius of the human spirit.

