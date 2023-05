Présentation des collections par le conservateur Musée des Années 30, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Le conservateur en chef et directeur des musées municipaux de Boulogne-Billancourt vous convie à la découverte d’une sélection de chefs-d’œuvre emblématiques du musée des Années 30.

Musée des Années 30 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France

http://www.boulognebillancourt.com

Ce musée dédié à la création artistique de l’entre-deux-guerres, présente des collections uniques qui illustrent à merveille la richesse de cette période à travers de nombreuses sculptures, peintures, arts graphiques, maquettes d’architecture et mobiliers. Sur quatre niveaux, l’Art colonial, le renouveau de l’Art sacré, l’Art déco, l’Art animalier, l’École de Paris ou encore le portrait mondain témoignent de la diversité artistique de cette période.

Saturday 13 May, 22:00

This museum dedicated to the artistic creation of the interwar period, presents unique collections that perfectly illustrate the richness of this period through numerous sculptures, paintings, graphic arts, architectural models and furniture. On four levels, Colonial Art, the revival of Sacred Art, Art Deco, Animal Art, the School of Paris or the worldly portrait testify to the artistic diversity of this period.

Crédit : ©Ville de Boulogne-Billancourt. Photo Philippe Fuzeau