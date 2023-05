Visite inédite par les Visites Imaginaires ! Musée départemental Stéphane Mallarmé, 13 mai 2023, Vulaines-sur-Seine.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Une expérience inédite pour (re)découvrir la maison, la vie et l’œuvre de Stéphane Mallarmé grâce aux Visites Imaginaires qui réalisent des visites dans les plus grands musées parisiens !

Plus qu’une simple visite guidée, remontez le temps grâce à des comédiens et vivez un moment unique, fruit de la rencontre entre l’histoire de l’art, le théâtre, la poésie et la musique.

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine 77870 Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne Île-de-France

http://www.musee-mallarme.fr

Le musée Stéphane Mallarmé restitue le charme de sa maison de villégiature à travers les meubles, les objets familiers et la bibliothèque du poète et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs.

Saturday 13 May, 21:30

The Stéphane Mallarmé Museum restores the charm of his holiday home through furniture, familiar objects and the poet’s library and the works of his friends painters and sculptors.

Crédit : ©Yvan Bourhis