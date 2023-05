Saynètes théâtrales du 17e siècle « De mains de Maître » Musée départemental Georges de la Tour, 13 mai 2023, Vic-sur-Seille.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Nuit des musées Handicap moteur. Gratuit

Dans le cadre de la nuit des musée, des saynètes théâtrales en costume du XVIIe siècle seront jouées dans les collections.

Musée départemental Georges de la Tour Place Jeanne d’Arc, 57630 Vic-sur-Seille 57630 Vic-sur-Seille Moselle Grand Est

http://www.mosellepassion.fr

Le Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre, a été conçu pour servir d’écrin à une de ses œuvres majeures : Saint Jean-Baptiste dans le désert. Il présente aussi la très riche donation de Jacques et Guy Thuillier. Avec plus d’une centaine de peintures essentiellement françaises, le musée propose de montrer sous la forme d’un cabinet de collectionneur l’évolution de l’histoire de l’art depuis la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XXe siècle.

Saturday 13 May, 20:00 Theatrical sketches of the 17th century « Hands of Master » European Night of Museums 2023

The departmental Georges de La Tour museum in Vic-sur-Seille, home town of the painter, was conceived(designed) to serve as case in one of its major works: Saint Jean-Baptiste in the desert. He(It) also presents the very rich donation of Jacques and Guy Thuillier. With more than a hundred of principally French paintings(paints), the museum suggests showing in the form of collector’s cabinet(office) the evolution of the history of art since the end of the XVIth century till the beginning of the XXth century.

Crédit : ©MGDLT