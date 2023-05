Au Fil de la Seille – « Cabinet de curiosités » Musée départemental du sel, 13 mai 2023, Marsal.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap auditif | Handicap moteur. Gratuit

Pour la nuit européenne des musées, les collègiens de 5ème de la cité scolaire Charles Hermite de Dieuze ont le plaisir de vous présenter le fruit de leurs recherches ! Monté comme un véritable cabinet de curiosités, ce projet porté par l’association Scènes et Territoires, ainsi que par le collectif Kinorev, saura vous faire redécouvrir le bassin de la Seille d’une manière insolite.

Musée départemental du sel Porte de France, 57630, Marsal, Moselle, Grand Est 57630 Marsal Moselle Grand Est

Le Musée départemental du Sel présente l’épopée du sel en Lorraine à travers l’Histoire. Si le sel est aujourd’hui une denrée négligeable parfois même décriée, il n’en a pas toujours été ainsi … Entrée libre de 20 h 00 à minuit.

Saturday 13 May, 20:00 Au Fil de la Seille – « Cabinet of curiosities » European Night of Museums 2023

The Musée départemental du Sel presents the epic of salt in Lorraine through history. If salt is today a negligible commodity sometimes even denounced, it has not always been so … Free entry from 8:00 pm to midnight.

Departmental Museum of Salt

