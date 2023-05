Sonneurs de chasse à courre Musée départemental des Peintres de Barbizon, 13 mai 2023, Barbizon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Les sonneurs du Rallye Tempête ouvrent la Nuit européenne des musées à 20h devant l’auberge Ganne puis animent la grande rue.

Musée départemental des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue 77630 Barbizon 77630 Barbizon Seine-et-Marne Île-de-France Par la route depuis Paris : autoroute A6 en direction de Lyon, sortie Fontainebleau, puis prendre la sortie Barbizon. Transports en commun : train depuis Paris Gare de Lyon jusqu’à Melun ou Fontainebleau-Avon. Pas de transport en commun entre les gares et Barbizon

Le village de Barbizon est le lieu historique de passage des peintres venus travailler en forêt de Fontainebleau entre 1830 et 1875. Le musée départemental de l’Ecole de Barbizon évoque la vie des artistes de cette époque et présente une centaine de leurs œuvres. Il comprend deux sites : l’auberge Ganne et la maison-atelier de Théodore Rousseau.

Saturday 13 May, 20:00

The village of Barbizon is the historic place of passage of the painters who came to work in the forest of Fontainebleau between 1830 and 1875. The departmental museum of the Barbizon School evokes the life of artists of this time and presents a hundred of their works. It includes two sites: the Ganne Inn and the house-workshop of Théodore Rousseau.

