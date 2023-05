Exposition temporaire “PIERRES SECRÈTES – Mythologie préceltique en Forêt de Fontainebleau” Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france, 13 mai 2023, Nemours.

L’exposition présente un ensemble rupestre particulièrement original, récemment découvert dans le massif de Fontainebleau, constitué de motifs géométriques accompagnés de représentations schématiques de personnages, de quadrupèdes et de créatures fantastiques, probablement symboliques et qui renvoient à des images de la Protohistoire.

Implanté au sud d’un département très riche en sites archéologiques, ce musée présente la Préhistoire et la Protohistoire de la région parisienne, de l’apparition de l’Homme à la fin de l’âge du Fer.

Located in the south of a department very rich in archaeological sites, this museum presents the Prehistory and Protohistory of the Parisian region, from the appearance of Man to the end of the Iron Age.

