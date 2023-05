Visite guidée à la lampe torche Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

samedi 13 mai 2023 – 22:15 ⤏ 23:45 Nuit européenne des musées 2023 Visite guidée à la lampe torche de l'exposition temporaire « _Michael Kenna. La lumière de l'ombre, photographies des camps nazis »._

Michael Kenna entreprend pendant plus de 12 ans, de nombreux voyages à travers l’Europe pour photographier les vestiges des camps nazis, qui à l’époque étaient à l’abandon.

Le MDR&D propose de présenter 64 tirages issus de cette série, mis en résonance avec des objets issus de l’univers concentrationnaire.

Le MDR&D propose de présenter 64 tirages issus de cette série, mis en résonance avec des objets issus de l'univers concentrationnaire.

Durée 45 min, départs à 22h15 – 22h45 – 23h15 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Gratuit. Entrée libre. Le Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne est un lieu d'histoire, de mémoire et d'éducation à la citoyenneté.

