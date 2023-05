Visite libre du musée départemental d’art religieux Musée départemental d’art religieux, 13 mai 2023, Sées.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Visite libre des collections du musée départemental d’art religieux.

Musée départemental d’art religieux Place général de Gaulle, 61500 Sées 61500 Sées Orne Normandie

https://musee-art-religieux.orne.fr/

Au cœur du quartier cathédral, le Musée départemental d’art religieux de Sées présente une sélection de trésors d’art sacré reflétant la richesse et la diversité du patrimoine ornais.

At the heart of the cathédral district, the departmental Museum of religious art of Sées presents a selection of treasures of sacred art reflecting wealth and diversity of heritage adorned.

Crédit : © Direction des archives et du patrimoine culturel – Département de l’Orne